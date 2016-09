Oud-docent bundelt schoolexcursies in boek

LISSE - Op schoolreis naar Parijs? Berlijn? Of wordt het toch Santiago de Compostela? Leerlingen van het Fioretticollege in Lisse konden hier jarenlang voor kiezen. De initiatiefnemer, oud-docent Nederlands Huug Tielemans (73) uit Lisse, heeft hun herinneringen verzameld in een bijna tweehonderd pagina’s tellend boek.

Door Sabrina Oldenburger - 16-9-2016, 9:47 (Update 16-9-2016, 9:47)

’Jonge voeten, oude paden: scholieren te voet richting Santiago de Compostela’ is het resultaat van de jaarlijkse excursie, waarbij een deel van de pelgrimsroute werd gelopen. Tielemans en zijn vrouw hadden zelf al de route gelopen. Maar...