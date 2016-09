Automobilist uit Noordwijk overleden na waterongeval in Abbenes

Foto’s: Michel van Bergen Bekijk Fotoserie

NOORDWIJK - Bij de Hoofdweg in Abbenes is vrijdagochtend een auto in het water beland. De automobilist heeft het ongeluk niet overleefd. Het gaat om een 53-jarige man uit Noordwijk.

Door Frank van der Molen - 16-9-2016, 12:43 (Update 16-9-2016, 12:51)

Het ongeluk gebeurde rond 05.30 uur. Diverse hulpdiensten, waaronder een traumateam, probeerden hulp te bieden. Het slachtoffer is naar de kant gehaald en langdurig gereanimeerd, maar dat mocht niet baten.

Duikers van de brandweer hebben nog lage tijd tevergeefs in het water gezocht naar eventuele andere inzittenden van de auto. De Hoofdweg werd in verband met het ongeval aan een kant afgesloten voor verkeer. De politie onderzoekt het ongeval.

Rond kwart over negen is de Hoofdweg weer opengegaan, de verongelukte auto is weggetakeld. Dat geldt ook voor een politieauto die door een brandweerwagen werd geschampt.