Wordt de Ruïne van Teylingen weer een kasteel?

Archieffoto Leidsch Dagblad De donjon van de Ruïne van Teylingen torent boven het landschap uit.

TEYLINGEN - De Ruïne van Teylingen moet haar historische allure terugkrijgen, daar zijn de meeste partijen zoals de beheerders, Stichting Monumenten Bezit (SMB) en gemeente Teylingen het over eens. De vraag is hoe. Volstaat een ’simpele’ renovatie, moet de ruïne weer een kasteel worden of kan er een congrespark van worden gemaakt?

Door Roy Hazenoot - 17-9-2016, 7:23 (Update 17-9-2016, 7:23)

„Het moet niet te kolossaal worden”, vindt Gerard Rutgrink, voorzitter van Stichting Beheer Kasteel Teylingen (SBKT). Hij voelt zich gesteund door de inwoners van Teylingen. Volgens hem levert het congrespark...