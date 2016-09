Nieuwe bibliotheek in Katwijk in de wacht

KATWIJK - Voorlopig blijft het onzeker of de nieuwe bibliotheek en de Muziekschool in de Noordzeepassage in Katwijk aan Zee komen. De gemeenteraad heeft nog te veel kanttekeningen bij het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om deze locatie aan te wijzen en de winkelpromenade voor bijna zeven miljoen van vastgoedeigenaar Krol te kopen.

Door Alieke Hoogenboom a.hoogenboom@hollandmediacombinatie.nl - 16-9-2016, 16:29 (Update 16-9-2016, 16:29)

De tien fracties hadden voorafgaand aan de raadsvergadering ruim dertig kantjes met vragen ingediend, maar te veel vragen bleven volgens hen onbeantwoord of vaag. De Katwijkse...