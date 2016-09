Huurders willen massaal zonnepanelen

BOLLENSTREEK - De proef met het plaatsen van zonnepanelen, die in 2015 van start ging in het Lissese buurtschap De Engel, is geslaagd. Inmiddels vragen huurders van woningbouwcorporatie Stek uit Teylingen, Lisse en Hillegom ook massaal om deze panelen.

Door Joep Derksen - 18-9-2016, 7:31 (Update 18-9-2016, 7:31)

Ruim 1400 panelen heeft Stek dit jaar beschikbaar voor 235 woningen. Al 205 adressen hebben zonnepanelen gekregen, of hebben deze in het vooruitzicht, zo laat Stek-directeur Hans Al weten.

Steeds meer gemeenten stellen plannen op om in bijvoorbeeld 2040 ’klimaatneutraal’ te zijn. Maar Al...