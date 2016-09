Horecaman Nico van Hese omgekomen

Foto Toon van der Poel Van Hese’s auto.

ABBENES - De 53-jarige Noordwijkse horeca- en vastgoedondernemer Nico van Hese is vrijdagochtend bij een auto-ongeluk in Abbenes om het leven gekomen. Zijn voertuig raakte ergens in de nacht van donderdag op vrijdag van de Hoofdweg, knalde tegen een boom en belandde in de Hoofdvaart.

De politie kreeg rond half zes in de ochtend een melding binnen van een te water geraakte auto. Duikers van de brandweer hebben het lichaam van de bekende Noordwijker uit het water gehaald waarna politieagenten zonder resultaat een reanimatie zijn gestart.

Van Hese was onder andere bekend als mede-eigenaar van Proeflokaal Thomas. Ook runde hij jarenlang Café Rosser en was hij betrokken bij de onlangs afgeronde herontwikkeling van Hof van Holland in de badplaats. De laatste jaren trok hij zich terug uit het nachtleven van Noordwijk en richtte hij zich steeds meer op het vastgoed.

Het horecabestaan was hem met de paplepel ingegoten. Zijn ouders bestierden onder meer het ’oude’ Palace Hotel op de Koningin Wilhelmina Boulevard en Club 68 in de Hoofdstraat.

Bij mensen uit zijn omgeving stond hij bekend als ’een man, een man, een woord, een woord’.