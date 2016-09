Wilde achtervolging eindigt in crash in Voorhout

VOORHOUT - Een man is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden nadat hij in zijn auto op de vlucht sloeg voor de politie.

De agenten wilden de man spreken omdat zijn rijgedrag erg opviel. De automobilist negeerde het stopteken en gaf plankgas om aan de agenten te ontsnappen. Tijdens de vluchtpoging raakte de bestuurder meerdere keren de macht over het stuur kwijt.

In de achtervolging die volgde, raakte de bestuurder meerdere keren de macht over het stuur kwijt. Daarbij reed hij ook een geparkeerde Smart aan. Uiteindelijk reed hij zichzelf vast in de bossages aan de Schoutenlaan, maar dat was voor hem nog geen reden om op te geven. Hij verzette zich tegen zijn arrestatie, maar kon uiteindelijk toch in de boeien worden geslagen.

Het rijbewijs van de man is ingevorderd en hij zal zich voor de rechter moeten verantwoorden.