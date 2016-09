Katwijkse azc-bewoners verhuizen

KATWIJK - Vluchtelingen die in containerwoningen in de tijdelijke opvang aan de 1e Mientlaan in Katwijk wonen, verhuizen voor het nieuwe jaar naar een woonplek elders in Nederland.

Door Alieke Hoogenboom a.hoogenboom@hollandmediacombinatie.nl - 19-9-2016, 9:15 (Update 19-9-2016, 9:15)

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) gaat namelijk aan de andere kant van de weg een permanente locatie voor zeshonderd asielzoekers bouwen. In oktober vorig jaar besloot de Katwijks gemeenteraad daartoe.

De voormalige officiersverblijven van militairen die daar staan, functioneren momenteel als gezinslocatie (GLO) voor zo’n zeshonderd uitgeprocedeerde asielzoekers. Deze opvanglocatie is sinds 2008 in...