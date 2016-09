Sojoez-capsule: Uniek pronkstuk voor Space Expo

Foto ANP Minister Henk Kamp krijgt uitleg van André Kuipers over de Sojoez-capsule, het nieuwe pronkstuk van Space Expo in Noordwijk. Kosmonaut Oleg Kononenko kijkt toe.

NOORDWIJK - Om met de woorden van minister Henk Kamp te spreken heeft het de omvang van een ’Smart- autootje’ dat net op de ’barbecue heeft gelegen’. Maar in al zijn bescheidenheid is de Sojoez-capsule waarmee de Nederlandse kosmonaut André Kuipers in 2012 terugkeerde van zijn tweede ruimtereis behoorlijk indrukwekkend. Na jaren van stille diplomatie vormt de capsule het nieuwe pronkstuk van Space Expo.

Door Peter van der Hulst p.van.der.hulst@hollandmediacombinatie.nl - 19-9-2016, 21:12 (Update 19-9-2016, 21:12)

Met de capsule, die vanaf dinsdag voor het publiek in Noordwijk is te bezichtigen, wordt een belangrijk hoofdstuk...