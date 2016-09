Katwijk peilt mening inwoners over ’omgekeerd inzamelen’ van afval

Foto Gemeente Katwijk 13,5 miljoen kilo restafval haalt Katwijk jaarlijks op.

KATWIJK - Herbruikbare materialen zoals papier, plastic en gft aan huis ophalen en inwoners restafval zelf naar containers laten brengen en daarvoor een geldbedrag vragen. Dat is het idee van ’omgekeerd inzamelen plus’, een inzamelmethode die de gemeente Katwijk mogelijk wil invoeren. Daarmee wordt geld bespaard en het is beter voor het milieu.

Door Alieke Hoogenboom a.hoogenboom@hollandmediacombinatie.nl - 20-9-2016, 8:30 (Update 20-9-2016, 8:30)

Restafval zelf in bak dumpen

Voordat het zo ver is, wil het gemeentebestuur weten hoe de inwoners over die methode denken en hoe ze vinden dat de inzameling van afval momenteel gaat.

Onderzoekers van bureau Marintel uit Nijmegen bellen vanaf deze maand aan bij ruim duizend inwoners van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg om te vragen of ze willen deelnemen aan een onderzoek. Inwoners zijn geselecteerd op het type huis waarin ze wonen, bijvoorbeeld hoog- en laagbouw.

Stank

De onderzoekers willen onder meer weten of Katwijkers afval nu ook al scheiden en op welke manier. Ook krijgen inwoners een aantal stellingen voorgeschoteld: ’Geen stank of ongedierte is voor mij belangrijker dan het milieu’, ’Ik scheid geen afval want het komt toch allemaal op één hoop terecht’ en ’Ik moet het afval gewoon makkelijk kwijt kunnen’.

Door nieuwe manier van afval inzamelen, hoopt de gemeente dat Katwijkers in 2023 tachtig procent van het afval scheiden. Door inwoners van de kustgemeente wordt jaarlijks 13,5 miljoen kilo restafval geproduceerd. Volgens het gemeentebestuur wordt wekelijks per inwoners vier kilo weggegooid, waarvan drie kilo bestaat uit materialen die nog eens kunnen worden gebruikt.

Door een geldbedrag te vragen voor iedere keer dat restafval naar een container wordt gebracht, hebben inwoners zelf invloed op de hoogte van de afvalstofheffing die ze betalen, is de opvatting. De vragenlijst die deze maand wordt verspreid, geeft het gemeentebestuur een eerste beeld hoe Katwijkers tegenover afvalinzameling en het milieu staan. In 2017 komt er ook nog een traject waarin Katwijkers kunnen meedenken over de manier die volgens hen het meest geschikt is.

Lisse heeft eerder al besloten om ’omgekeerd inzamelen plus’ in te voeren. In Teylingen staat het onderwerp binnenkort op de agenda.