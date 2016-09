Brede steun fusie Warmunda en Stek

WARMOND/LISSE/HILLEGOM - Een groter draagvlak kunnen de twee woningcorporaties Warmunda uit Warmond en Stek uit Lisse en Hillegom zich niet wensen. De drie betrokken gemeentes, huurdersorganisaties Warmondig en HBVB én de ondernemingsraden van beide stichtingen hebben hun fiat gegeven voor de fusie van de twee woonorganisaties.

Door Roy Hazenoot r.hazenoot@hollandmediacombinatie.nl - 20-9-2016, 8:00 (Update 20-9-2016, 8:00)

Alleen minister Stef Blok kan het samengaan blokkeren

De enige die nog roet in het eten kan gooien, is Stef Blok, minister van wonen en rijksdienst. Hij moet als laatste in het rijtje zijn goedkeuring geven, zodat Warmunda en Stek vanaf 1 januari volgend jaar samen door het leven kunnen gaan. De woordvoerder van Stek hoopt en verwacht dat dit weinig problemen gaat opleveren. „De minister kijkt of iedereen akkoord is, of dat er veel tegenstand is. Bij ons ziet dat er gunstig uit.” Blok heeft twee maanden de tijd om een keuze te maken.

,,Het proces is best snel gegaan’’, meent de woordvoerder. ,,Zeker als je in ogenschouw neemt wat er allemaal bij komt kijken. We moesten veel documenten aanleveren, financieel onderzoek doen en de risico’s in kaart brengen.’’ Volgens de zegsvrouw is de snelheid wel te verklaren: het is een win-winsituatie. ,,Stek wil een grote partij in de Bollenstreek worden. Dat is nooit een geheim geweest.’’ Warmunda is met zevenhonderd woningen in beheer bijna tien keer kleiner dan haar toekomstige partner. Volgens het Teylingse college van B en W is de stichting door haar geringe omvang zelfs kwetsbaar.

Huurders in Warmond hoeven niet bang te zijn dat het opslokken van ’hun’ stichting grote gevolgen heeft, meent de woordvoerder. Het kantoor van Warmunda verdwijnt dan wel uit de Dorpsstraat, maar daar komt een balie die twee keer per week open is voor terug. Ook gaan de bouwprojecten die de Warmondse stichting op de planning heeft staan gewoon door.

Daarnaast mag Warmondig blijven bestaan. ,,Ik ben positief over de fusie gestemd’’, zegt Elly van Winsen van de Warmondse huurdersorganisatie. ,,We hebben goed contact met de mensen van Stek. Directeur Hans Al zegt waar het op staat. Dat vind ik goed. Van mij mogen we al vanaf 1 oktober in plaats van 1 januari samengaan.’’