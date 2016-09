Trio regiogenoten aan de start in Dakar Rally 2017

Archieffoto ANP Richard de Groot deed acht keer de rally op de motor. Bekijk Fotoserie

NOORDWIJKERHOUT/REGIO - Ze noemen zichzelf het Firemen Dakar Team. Twee van de drie, Jan Hulsebosch en Gerard Beelen, zijn brandweerman van beroep en teamcaptain Richard de Groot diende veertien jaar bij de vrijwillige brandweer in Hillegom. ,,Brandweermensen zijn doeners, dat past’’, zegt Jan Hulsebosch. ,,We zijn uit hetzelfde hout gesneden. Het klikt. We voelen elkaar aan’’, vult De Groot aan.

Door Paul de Vlieger - 20-9-2016, 10:30

Noordwijkerhouter De Groot is de initiatiefnemer van het Firemen Dakar Team. De 47-jarige Bollenstreker heeft een schat aan ervaring in de Dakar...