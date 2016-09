Zware mishandeling door groep jongens in Katwijk

KATWIJK - Een groep van vijf jongens heeft in de nacht van zaterdag op zondag een persoon zwaar mishandeld op de Buitensluis in Katwijk.

Door Internetredactie - 20-9-2016, 17:07 (Update 20-9-2016, 17:07)

Dat meldt de politie dinsdag op Twitter. Het slachtoffer is gewond geraakt. Over de aard van de verwondingen is niets bekendgemaakt.

De politie is op zoek naar getuigen of mensen die informatie hebben over de mishandeling.