Frank Koen waarnemend burgemeester Katwijk

KATWIJK - Frank Koen is benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Katwijk. Koen volgt burgemeester Wienen op, die burgervader is geworden in Haarlem.

Door Leander Mascini - 21-9-2016, 10:39 (Update 21-9-2016, 10:39)

Koen is 60 jaar oud en lid van het CDA. De afgelopen zes jaar was hij burgemeester van Capelle aan den IJssel. Daarvoor had hij dezelfde ambt in Zederik. Ook was hij wethouder en gementeraadslid in Maassluis.

Op dit moment heeft Koen een adviesbureau op het terrein van (openbaar) bestuur en veiligheid, en is hij onder meer lid van de Raad van Toezicht van CVO-Rotterdam voor voortgezet onderwijs, lid van de Raad van Toezicht van Stichting Dorp, Stad en Land, en voorzitter van Stichting De Regenboog.