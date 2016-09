Waarnemer Frank Koen: ’Katwijk is een heel dynamische gemeente’

KATWIJK - Een dynamische gemeente is hoe Frank Koen (60), waarnemend burgemeester, Katwijk omschrijft. ,,De kust, het centrum, de veiling in Rijnsburg, het vliegkamp Valkenburg en de bedrijvigheid van het Leidse Bio Science Park dat tegen de gemeente aanligt. Ik heb er veel zin in.’’

Door Alieke Hoogenboom Vervolg van voorpagina - 21-9-2016, 15:54 (Update 21-9-2016, 15:54)

De CDA’er is weleens bij oud-burgemeester Jos Wienen op visite geweest, maar goed kent hij de gemeente nog niet. ,,Vorige week vroeg de commissaris van de koning of ik waarnemer in Katwijk wilde worden. De volgende dag...