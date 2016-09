Woninginbraak op Oegstgeesterweg in Rijnsburg

ANP

RIJNSBURG - De politie is op zoek naar getuigen van een woninginbraak die zaterdag in Rijnsburg plaatsvond.

Door Floris van Bodegraven - 21-9-2016, 22:41 (Update 21-9-2016, 22:41)

De inbraak vond in de nacht van zaterdag op zondag plaats in de woning op de Oegstgeesterweg 219 in Rijnsburg, meldt de politie opFacebook. De inbreker brak een raam open aan de zijkant van de woning en baande daarna zijn weg naar binnen. Hij vernielde daarbij ook een ruit.

Wat hij buit gemaakt heeft is niet duidelijk. De politie is op zoek naar getuigen van deze inbraak.