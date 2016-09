Nieuwbouw op plek voormalige peuterspeelzaal De Woezel stuit op weerstand

Illustratie Gemeente Teylingen De zes nieuwbouwwoningen in Warmond.

WARMOND - De bouw van zes woningen op de plek van de voormalige peuterspeelzaal ’De Woezel’ in Warmond stuit op weerstand bij zo’n veertig omwonenden. ,,Alles wat openbaar groen is, gaat verdwijnen. Dat wordt of bestrating, bebouwing of tuin’’, zegt Monique de Wit tijdens een speciale hoorzitting met enkele gemeenteraadsleden.

Door Roy Hazenoot r.hazenoot@hollandmediacombinatie.nl - 27-9-2016, 11:13 (Update 27-9-2016, 11:15)

Omwonenden zien liever een appartementencomplex of een andere indeling van de huizen

,,De groenstrook is onderdeel van een wandelroute vanaf de huidige kinderboerderij. Als er huizen aan het water worden gebouwd, zal er van het mooie uitzicht niet veel overblijven’’, vervolgt De Wit haar betoog. Ze spreekt namens 28 buurtbewoners. Het is niet zo dat de omwonenden per se tegen een vorm van bebouwing zijn. Zij zien, net als gemeente Teylingen, dat Warmond niet ’naar buiten toe’ kan worden uitgebouwd. De enige manier om te voldoen aan de toenemende vraag naar woningen, is door binnen de bebouwde kom naar geschikte ruimte te zoeken.

Gemeente Teylingen vond dit enkele jaren geleden in de vorm van het leegstaande gebouw van peuterspeelzaal ’De Woezel’ en de grond er omheen. Dit gebied ligt ingeklemd tussen de straten Endepoellaan en De Weiden. Het vormt ’het startpunt’ van een strook met watertjes en groen dat middenin de bebouwing ligt en noordwaarts tot aan kinderboerderij De Kloosterhof loopt.

Omdat omwonenden menen een beter plan dan de gemeente op tafel te kunnen leggen, zijn zij op de stoel van de projectontwikkelaar gaan zitten. Aan de hand van creatieve schetsen en vlammende betogen proberen ze de raadsleden tijdens de hoorzitting te overtuigen. Jan Mastemaker heeft waarschijnlijk het meest vergaande plan. In plaats van zes huizen ziet hij liever dat een appartementencomplex wordt neergezet. Op het eerste oog lijkt een flatgebouw ingrijpender dan een paar woningen, maar in de ogen van betrokken bewoner is dat absoluut niet zo. Voor appartementen is namelijk minder bouwgrond nodig en dat komt ten goede aan het groen.

Ook De Wit en haar medestanders zien wel wat in het idee van buurman Mastemaker. Zijn plan wordt volgens haar breed gesteund. ,,Mocht het niet haalbaar zijn, dan bij deze een plan B’’, zegt ze in de wetenschap dat ’A’ mogelijkerwijs te vergaand is. Haar idee is een variatie op die van de gemeente. ,,De woningen die nu zijn gepland aan het water kunnen 180 graden roteren en met de achtertuinen tegen elkaar aan geplaatst worden. Als de achtertuinen kleiner worden gemaakt of de woningen korter, kunnen er zes woningen worden geplaatst’’, legt ze uit.

,,Er gaat inderdaad groen verloren’’, erkent het college van burgemeester en wethouders, zonder van het oorspronkelijke plan af te willen wijken. ,,Maar er wordt ook groen teruggebracht. Ook blijft de looproute behouden. Hiervoor wordt een pad aangelegd tussen de nieuwe woningen. Ondanks de verdichting is nog steeds sprake van een woonomgeving van goede kwaliteit’’, concluderen B en W.

De gemeenteraad neemt op 27 oktober een besluit.