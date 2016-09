Noordwijkerhout zit financieel in de plus

NOORDWIJKERHOUT - Noordwijkerhout staat er financieel goed voor. Waar de voorjaarsnota van de gemeente nog in de min stond, is er nu een positief saldo op de gemeentebegroting van 132.000 euro.

Door Paul de Vlieger - 27-9-2016, 18:30 (Update 27-9-2016, 18:30)

Dit betekent onder andere dat de gemeentebelastingen in het dorp nagenoeg gelijk blijven. Voor 2017 staat een verhoging van 1,40 procent op de rol, maar dat is een direct gevolg van het feit dat Noordwijkerhout dit jaar alle huishoudens een eenmalige belastingkorting van 15 euro verleende en daar is in 2017...