’Man van de harddraverij’ doet nu zelf mee

foto mathieu hilgersom Rob Slootbeek met Dumarion Metjo op de kortebaan van Medemblik.

LISSE - Rob Slootbeek (62) werkt al sinds begin jaren zeventig elk jaar mee aan de kortebaandraverij in zijn woonplaats Lisse. Sinds 2007 is hij binnen de harddraverijvereniging ’dé man van de kortebaan’; de eerste verantwoordelijke voor het evenement dat traditioneel het hoogtepunt van de feestweek vormt. Maar dit jaar is er wat bijzonders aan de hand: Slootbeek: doet donderdag zelf mee. De Lissenaar is de pikeur achter nummer 9, Dumarion Metjo.

Door Paul de Vlieger - 28-9-2016, 7:00 (Update 28-9-2016, 7:00)

Een bestuurslid van de harddraverijvereniging dat zelf op de sulky...