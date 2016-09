De Zwarte Tulp wil panoramaschilderij halen

archieffoto hielco kuipers Het panoramaschilderij van de Bollenstreek van schilder Leo van den Ende (rechts). Het enorme kunstwerk ligt sinds maart 2011 opgeborgen in een kist. Bekijk Fotoserie

LISSE - Als het aan Museum De Zwarte Tulp ligt, is het beroemde panoramaschilderij van de Bollenstreek binnen afzienbare tijd weer door iedereen te bewonderen. Het Lissese museum wil proberen het meesterwerk van schilder Leo van den Ende in huis te halen. Daarvoor is wel een flinke uitbreiding van het gebouw noodzakelijk.

Door Paul de Vlieger - 28-9-2016, 7:35 (Update 28-9-2016, 7:35)

De tuin naast het museum en een deel van het parkeerterrein aan de Grachtweg moeten worden geofferd om de komst van het panoramaschilderij mogelijk te maken. Het plan is nog...