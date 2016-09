Burgerinitiatief voor tijdelijk vaarpontje over Oude Rijn

VALKENBURG/OEGSTGEEST - Een pontje moet de komende maanden voor een verbinding tussen ’t Duyfrak in Valkenburg en Nieuw Rhijngeest in Oegstgeest gaan zorgen. Daarvoor pleit Anne-Marie de Koning, een bewoner van de Valkenburgse woonwijk. De Koning is het zat om dagelijks drie kilometer om te rijden naar de school van haar kinderen.

Door Roza van der Veer - 28-9-2016, 8:00 (Update 28-9-2016, 8:00)

De Koning is niet de enige inwoner die boos is over het uitblijven van een fiets- en voetgangersbrug. Dat werd maandagavond duidelijk tijdens een bijeenkomst waar de plannen voor een...