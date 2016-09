Onderzoek kluiskraak en datalek duurt langer

Archieffoto Hielco Kuipers Het voormalige gemeentehuis van Warmond.

WARMOND - Het onderzoek van gemeente Teylingen naar de kluiskraak in het voormalige gemeentehuis van Warmond en de mogelijke datalek neemt meer tijd in beslag. De uitslag werd in eerste instantie vorige week verwacht, maar de gemeente kan pas eind volgende week duidelijkheid verschaffen.

Door Roy Hazenoot - 28-9-2016, 16:49 (Update 28-9-2016, 17:05)

De gevonden spullen zijn lastig te analyseren, zo luidt het probleem. Daardoor is niet duidelijk wat de omvang van de datalek is. Zo zijn volgens een gemeentewoordvoerder de diskettes en andere verouderde opslagapparatuur niet makkelijk uit te lezen. Verder zijn bijna zeventig brieven van inwoners en bankafschriften aan een nadere inspectie onderworpen. Ook daar wil de gemeente geen mededelingen over doen.

Teylingen stapt naar privacywaakhond

Privacywaakhond

Teylingen heeft bij privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens (AP) melding gemaakt van de kraak. Ook heeft ze de hulp ingeschakeld van de Informatiebeveiligingsdienst (IBD). Dat is een instantie die gemeenten adviseert en in tijden van crisis ondersteunt op het gebied van datalekken. Aan de hand van de gevonden gegevens en gesprekken met AP en IBD kan de gemeente besluiten inwoners, van wie informatie op straat lag, in te lichten.

De zaak kwam aan het rollen toen dinsdag 6 september een video-opname op Twitter verscheen waarop de inhoud van de kluis te zien was. Dit bracht Teylingen in grote verlegenheid, want het voormalige gemeentehuis staat al jaren leeg en de sleutel van de kluis lag gewoon in het gebouw. De filmer, een Telegraafjournalist, zegt geen spullen te hebben ontvreemd.