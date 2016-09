Katwijk zoekt woonplek voor spoedzoekers

KATWIJK - De gemeente Katwijk zoekt woonplekken voor honderd zogeheten spoedzoekers. Dat zijn kleine huishoudens die snel woonruimte nodig hebben, zoals (alleenstaande) statushouders, starters of Katwijkers die plotseling hun huis moeten verlaten.

Door Alieke Hoogenboom a.hoogenboom@hollandmediacombinatie.nl - 28-9-2016, 17:07 (Update 28-9-2016, 17:07)

De gemeente onderzoekt momenteel welke locaties in aanmerking komen voor flexibele nieuwbouw of bestaande gebouwen die kunnen worden getransformeerd. De braakliggende grond in het gebied Duinvallei staat op die lijst. Bij het onderzoek is enige haast geboden. De gemeente Katwijk wil namelijk eind oktober starten met een campagne om ideeën...