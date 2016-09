Fietsster gewond na aanrijding Herenweg Noordwijkerhout

Leon Gielen Bekijk Fotoserie

NOORDWIJKERHOUT - Een fietsster is woensdagavond gewond geraakt toen ze op de Herenweg in Noordwijkerhout door een automobiliste over het hoofd werd gezien.

Door Floris van Bodegraven - 28-9-2016, 18:05 (Update 28-9-2016, 18:05)

De automobiliste kwam uit een oprit rijden toen ze de fietster raakte. De vrouw kwam hard op het wegdek terecht. Ze is door een ambulance met spoed naar het ziekenhuis gebracht.