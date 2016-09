’Walk of Space’ met drie afdrukken uitgebreid

Archieffoto ANP André Kuipers tijdens de onthulling van zijn tegel in 2014.

NOORDWIJK - De ’Walk of Space’ op de Koningin Wilhelmina Boulevard krijgt langzaam vorm. De Noordwijkse tegenhanger van ’Walk of Fame’ in Hollywood telt vanaf 8 oktober zeven hand- en voetafdrukken. Waar in het filmmekka artiesten met een ster worden geëerd, daar wordt in de badplaats een link met de ruimtevaart gelegd. Niet vreemd voor een dorp dat met ESA/Estec een groot onderzoekscentrum binnen de grenzen heeft.

Door Peter van der Hulst - 29-9-2016, 8:00 (Update 29-9-2016, 8:00)

De Nederlandse ruimtevaarders Wubbo Ockels, André Kuipers, Lodwijk van den Berg en de Amerikaan Ed Mitchell zijn reeds vereeuwigd op de Noordwijkse boulevard. Op 8 oktober komen daar de afdrukken van de Duitser Alexander Gerst, de Belg Frank de Winne en de Italiaan Paolo Nespoli bij. De drie hoofdrolspelers moeten de onthulling overigens aan zich voorbij laten gaan. Nespoli en Gerst gaan opnieuw de ruimte in en kunnen hun voorbereiding niet onderbreken. De Winne is onmisbaar als trainer in het astronautencentrum. De drie ruimtevaarders worden vervangen door hun ambassadeurs.

De ceremonie maakt deel uit van de ’Space to Be maand’. Zo wordt in oktober met verschillende evenementen stilgestaan bij de connectie van Noordwijk met de ruimtevaart. Dat begint komende zondag met de open dag van ESA/Estec. Het is voor de vijfde keer op rij dat het test- en onderzoekscentrum in duinen de deuren opent. Jaarlijks nemen zo’n 8500 mensen er een kijkje. Hoogtepunt dit jaar is ongetwijfeld de Sojoez waarmee André Kuipers na zijn tweede ruimtereis terugkeerde op aarde. De capsule staat in het bezoekerscentrum Space Expo. De open dag duurt van 10.00 tot 17.00 uur. Reserveren (www.esa.int) is verplicht.

Een kleine week later kunnen kinderen van 6 tot en met 11 jaar op dezelfde dag dat de tegels worden onthuld aan verschillende activiteiten deelnemen. Zo kunnen ze op 8 oktober om 11.00 en 13.30 uur een tegel van hun eigen handafdruk maken, of een raket fabriceren. Aanmelding kan via spacetobe@outlook.com.

Vanaf 14.30 uur vindt in theater De Muze een presentatie plaats van de finalisten voor de Nederlandse Lucht- en Ruimtevaartprijzen. De winnaars worden op 28 oktober bekendgemaakt, maar in De Muze krijgen leerlingen van mbo, hbo en wo de kans hun idee aan groot publiek te presenteren. Per categorie is een prijs van 5.000 euro te winnen. Het publiek kan de presentaties gratis bijwonen.

In samenwerking met schaakvereniging Daniël Noteboom wordt op 10 oktober bij Space Expo een schaaksimultaan gehouden met Loek van Wely en Hans Böhm. André Kuipers doet dan de eerste zet. Deelnemers kunnen zich aanmelden via h.t.bosboom@versatel.nl of via 071-3616892.

Tijdens de herfstvakantie worden van 15 tot en met 30 oktober bij Space Expo nog tal van activiteiten voor de jeugd gehouden.