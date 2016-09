Hillegom huldigt zwemmer Evers op De Zanderij

HILLEGOM - Hillegom huldigt komende zondag op sportpark De Zanderij Marc Evers voor zijn prestaties tijdens de Paralympische Spelen in Rio. De 25-jarige, verstandelijk gehandicapte zwemmer won daar een bronzen, een zilveren en een gouden medaille.

Na afloop van de competitiewedstrijd van het eerste elftal van SV Hillegom tegen Assendelft, rond kwart voor vier, wordt Evers gehuldigd. Alle Hillegommers zijn uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn.

Op 8 september zwom Evers zijn zilveren race op de 100 meter rugslag. Alleen de Zuid-Koreaan Lee In Kook bleef hem die dag voor. De volgende medaille die de Hillegommer won, was van brons. Zijn eeuwige concurrenten op de discipline 100 meter schoolslag - de Britten Aron Moores en Scott Quin - waren 14 september sneller.

Zijn hoogtepunt op de Paralympics moest toen nog komen, want op de 200 meter wisselslag bleek Evers op zaterdag 17 september onverslaanbaar. Hij vestigde met een tijd van 2.20.29 minuten meteen een nieuw paralympisch record, dat trouwens ook al op zijn naam stond.

Het gezin Evers - vader Frank, moeder Gitty, twee broers en een zus - waren in Rio om Marc aan te moedigen. Frank Evers: ,,Marc heeft hier keihard voor getraind, dag in dag uit. We zijn vreselijk trots op hem.’’