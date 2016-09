Flirten in hotel aan zee

Foto Wim Kersbergen Het team van ’Vreemd, een jazzflirt aan zee’ met Martine Zeeman in het rode jasje.

NOORDWIJK - Een drukte van belang in de jazzkelder onder Hotel Huis ter Duin. Er klinken flarden muziek, acteurs repeteren hun tekst, er wordt met decorstukken gesleept en filmbeelden worden geprojecteerd.

Door Theo de With - 29-9-2016, 16:03 (Update 29-9-2016, 16:03)

’Jazz en toneel hebben veel overeenkomsten’

Vanaf vrijdag is in deze voormalige jazzclub de muziekvoorstelling ’Vreemd, een jazzflirt aan zee’ te zien. Regisseur Martine Zeeman baseerde zich op een roman van dorpsgenoot en saxofonist Bob Rigter. ,,Hij gaf me het boek cadeau’’, zegt de Noordwijkse. ,,Je voelt dat het door een muzikant geschreven is. Muziek is het kloppend hart van het boek.’’ En nu ook van de voorstelling.

Ongebruikt

De schrijver Robert Haasnoot bleek er een paar jaar terug al een televisiescenario van te hebben gemaakt. Dat was ongebruikt in een lade blijven liggen. Zeeman: ,,Waarom zou ik het wiel opnieuw uitvinden? Ik heb het voor toneel bewerkt. Het verhaal van Bob Rigter komt nu tot leven op de plek waar het geschreven is.’’

Het verhaal gaat over Hester en de jazzmuzikant Monster die elkaar in een hotel aan de kust ontmoeten. Daniëlle Meijboom speelt de rol van Hester. ,,De tekst sprak me meteen aan’’, zegt de actrice. ,,Ik dacht: dit kan heel mooi worden.’’

Net als haar tegenspeler Ludo van der Winkel, die in de huid van Jan Monster kruipt, heeft ze niet eerder met theaterduizendpoot Martine Zeeman gewerkt.

Talenten

,,Ik zag dat ze een bassist zochten die ook kan acteren’’, vertelt Ludo. ,,Dat is natuurlijk een combinatie die niet heel vaak voorkomt. Het is mooi dat ik in deze voorstelling beide talenten kan tonen.’’

Hij speelt Jan Monster, een flamboyante, charismatische jazzmusicus. ,,Deze man leeft van schnabbel naar schnabbel’’, legt de acteur uit. ,,Hij doet het goed bij de vrouwtjes en gedraagt zich als de eeuwige vrijgezel. Hester maakt opeens heel andere gevoelens bij hem los.’’

Overhoop

Daniëlle Meijboom knikt instemmend. ,,Hester is een weekend in dat hotel neergestreken om tot rust te komen. Voor het eerst is ze zonder haar man weg. Door hem is ze in een materialistische wereld terechtgekomen, waarin ze zich niet thuis voelt. De ontmoeting met Monster gooit haar leven overhoop.’’

Ondertussen is Bob Rigter (81 jaar) stilletjes binnengeslopen. Vanaf de tweede rij kijkt hij even mee met de repetitie. ,,Het liefst komt hij elke dag’’, zegt Ludo van der Winkel. ,,Het is ook zijn kindje. Soms kan hij bepaalde passages uit de tekst verhelderen. Ik merk dat hij er heel erg van geniet.’’

Doodeng

,,De eerste keer dat hij binnenliep vond ik dat doodeng’’, herinnert Daniëlle Meijboom zich. ,,Ik durfde hem bijna niet aan te kijken. Als actrice blaas ik toch zijn personages leven in. Dan hoop je maar dat het hem bevalt.’’

De serie voorstellingen wordt vrijdagmiddag afgetrapt met een uitvoering voor scholieren van het Northgo College. De première van ’Vreemd, een jazzflirt aan zee’ is zaterdagavond. De verkoop loopt zo goed dat al een voorstelling is bijgeboekt voor zondagavond 9 oktober.

Zintuigen

Gaandeweg heeft Martine Zeeman ontdekt dat jazz en toneel veel overeenkomsten hebben. Ze somt op: structuur, ritme, improvisatie, gelaagdheid, emoties. ,,Het zijn kunstvormen die alle zintuigen op scherp zetten.’’

Bij directeur Stephan Stokkermans van Hotel Huis ter Duin vond ze een gewillig oor. ,,Hij vond het een prachtidee en nam me mee naar de kelder. Ik was hier nog nooit geweest, maar mijn vriend herinnerde zich optredens in de jazzclub van The Trammps en Pia Beck. We blazen niet alleen het boek, maar ook de jazzclub nieuw leven in.’’

’Vreemd, een jazzflirt aan zee’, Zeep aan Zee, regie: Martine Zeeman, script: Robert Haasnoot, vrijdag 30 september t/m zondag 9 oktober, Hotel Huis ter Duin, Noordwijk, kaarten à 20 euro via tel. 071-3646226 of www.demuzenoordwijk.nl