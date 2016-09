LUMC opent dialysecentrum in De Wilbert in Katwijk

KATWIJK - Katwijkers en vakantiegangers in de kustplaats die een dialyse nodig hebben, hoeven daarvoor binnenkort niet meer naar het LUMC in Leiden.

Door Alieke Hoogenboom - 29-9-2016

Het ziekenhuis opent in woonzorgcentrum De Wilbert in Katwijk aan den Rijn een afdeling waar nierpatiënten een hemodialyse kunnen ondergaan. Dat is een behandeling waarbij een kunstnier in een machine het bloed filtert. Inwoners met complicaties of die veel hulp nodig hebben, worden nog steeds in het LUMC verwacht.

Dezelfde hulp

Artsen en verpleegkundigen van het Leidse ziekenhuis gaan om de...