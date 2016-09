Fietser gewond bij botsing met vrachtwagen in Sassenheim

Foto: Leon Gielen Bekijk Fotoserie

SASSENHEIM - Een fietser is donderdagmiddag gewond geraakt toen hij op een fabrieksterrein aan de Edisonstraat in Sassenheim in botsing kwam met een vrachtwagen.

Door Internetredactie - 29-9-2016, 18:10 (Update 29-9-2016, 18:13)

Het is onduidelijk hoe het ongeval kon gebeuren.

De persoon is na het ongeval per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van zijn toestand is niets bekend.

De politie heeft de zaak in onderzoek.