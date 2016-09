Dokter Krispijn met pensioen

Foto Hielco Kuipers Astrid Krispijn: ,,Een Katwijker zegt ’Dokter, ik heb pijn aan m’n poot’. Daar kun je wat mee.”

LEIDEN/KATWIJK - Ze was bijna veertig jaar huisarts in praktijken in Leiden en Katwijk. Zaterdag legt ze haar werk neer, omdat er nog zoveel andere dingen in het leven lonken. Astrid Krispijn over de verschillen tussen Leidenaren en Katwijkers, de mondige patiënten en vooral vertrouwen. ,,Zonder vertrouwen ben je als huisarts en patiënt nergens.’’

Op 1 oktober 1979, welgeteld 37 jaar geleden, begon Astrid Krispijn na haar opleiding als basisarts aan de huisartsenopleiding. Dokter Smit, destijds huisarts aan de Pelikaanhof en de...