Petitie tegen HOV-plan levert 4722 krabbels op

Foto Leidsch Dagblad Waarnemend burgemeester Frank Koen neemt de handtekeningen in ontvangst.

KATWIJK - Het burgerinitiatief Katwijk Smart Village heeft donderdagavond samen met andere betrokken Katwijkers 4722 handtekeningen overhandigd aan waarnemend burgemeester Frank Koen. De groep is tegen de huidige inpassing van de nieuwe snelle busverbinding R-net door de gemeente Katwijk.

Door Alieke Hoogenboom - 29-9-2016, 21:29 (Update 29-9-2016, 21:38)

,,Voor ons is de overhandiging een symbolisch moment’’, zegt mede-initiatiefnemer Danielle Hoek die zich al sinds vorig jaar bezighoudt met de plannen. ,,Het was niet onze intentie zoveel handtekeningen op te halen. De petitie zijn we vooral gestart om een signaal af te...