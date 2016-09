Haringrock kiest goed doel

KATWIJK - Het Katwijkse openluchtfestival Haringrock gaat geld inzamelen voor de vereniging van de ziekte van Huntington, een erfelijke hersenaandoening. Het gratis muziekfeest kiest elk jaar een goed doel.

In 2016 was dat Dorcas, een hulporganisatie die actief is in Oost-Europa en Afrika.

In 2017 wordt Haringrock niet traditioneel in het laatste weekeinde van juni gehouden, maar op 14 en 15 juli. De hoofdact is Barry Hay van de Golden Earring, zo maakte Ton Frissen onlangs al bekend.

De organisatie presenteert binnenkort het volledige programma.