Diefstal uit verdeelstation in Lisse

Foto: Archief ANP

LISSE - Drie mannen en een vrouw zijn donderdag aangehouden op verdenking van diefstal uit een verdeelstation aan de Stationsweg in Lisse. De politie onderzoekt de zaak.

Door Jan Balk - 30-9-2016, 10:42 (Update 30-9-2016, 10:43)

Een monteur van het verdeelstation kreeg om 21.30 uur een melding omdat er een deur bij het bedrijf openstond. Hij ontdekte een opengebroken deur en zag een aggregaat met snoeren staan die niet bij het verdeelstation hoorde.

De politie werd gealarmeerd toen de monteur in een ruimte licht zag branden. Agenten zagen kort daarna dat één van de snoeren uit het aggregaat leidde naar een boot op de Haarlemmertrekvaart. Op deze boot zaten een 28-jarige Sassenheimer, een 23-jarig persoon zonder vaste woonplaats en een twintigjarige vrouw uit Hoofddorp.

Terwijl agenten met de drie in gesprek waren en hen even later aanhielden zagen ze daarna ook nog een 27-jarige man uit Hoofddorp in een andere boot zitten. Ook hij werd aangehouden. Het aggregaat bleek van één van de verdachten te zijn. Bij het bedrijf waren al spullen, zoals koperen leidingen, klaargelegd om mee te nemen.