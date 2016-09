Klanten Rabobank stemmen over extraatje voor clubs

BOLLENSTREEK - Om sportclubs en verenigingen in de Bollenstreek financieel een steuntje in de rug te geven, begint Rabobank komende dinsdag met de Clubkas Campagne.

Door Sabrina Oldenburger - 1-10-2016, 10:00 (Update 1-10-2016, 10:00)

Tijdens deze campagne krijgen Rabobankklanten in de Bollenstreek een stemcode thuisgestuurd.

Katwijk doet niet mee, maar de rest van de Bollenstreek wel. De deelnemende verenigingen en stichtingen zijn ook Raboklant. „Van een bridgeclub tot de speeltuin om de hoek. De deelnemende organisaties zijn heel divers”, vertelt Kim Geilings van de bank.

Om te kunnen stemmen, krijgen klanten dinsdag een stemcode thuisgestuurd, waarmee ze kunnen inloggen op een website. „Daar staat een lijst van deelnemende verenigingen en stichtingen met daarbij een omschrijving waar het geld voor nodig is. Klanten mogen op drie clubs stemmen”, legt Geilings uit. Elke stem is een euro waard. Hoe meer uitgebrachte stemmen, des te hoger de prijzenpot. Die kan oplopen tot ruim 80.000 euro. „Maar vorig jaar stemde slechts een kwart”, benadrukt Geilings. „De prijzenpot kan dus veel lager uitvallen.”

De uitslag wordt op 3 november bekend gemaakt, tijdens een feestelijke avond in het Northgocollege in Noordwijk. Daar hoort elke vereniging hoe veel geld aan de club wordt uitgekeerd. Ook krijgt het duurzaamste doel een extra zak geld. „Zo willen we bijvoorbeeld zonnepanelen op het clubgebouw of ledverlichting in de biljartzaal stimuleren.”

Stemmen op verenigingen kan tot en met 17 oktober op www.rabobank.nl/bollenstreek.