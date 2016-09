Katwijkse raad verdeeld over extra geld voor centrum

Ontwerp Marlies van Diest Impressie van de herinrichting van de Princestraat.

KATWIJK - Gaan voor het hele pakket bij de herinrichting van het centrum in Katwijk aan Zee is wat wethouder Jacco Knape het liefst wil, maar daarvoor moet de gemeenteraad wel bijna drie ton extra neerleggen. Dat geld is onder meer nodig voor extra personeelskosten die zijn gemaakt, het vervangen van te gladde klinkers voor nieuwe exemplaren en een goede aansluiting op de Zuidstraat.

Door Alieke Hoogenboom a.hoogenboom@hollandmediacombinatie.nl - 30-9-2016, 17:09 (Update 30-9-2016, 17:22)

,,Ik besef dat het een flink bedrag is, maar ik vraag jullie om iets meer geld voor de...