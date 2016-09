Katwijk gaat meedoen aan afvalproject ’Schoon Belonen’

KATWIJK - In een aantal Katwijkse wijken is binnenkort geen stuk plastic, blik of ander zwerfafval op straat te vinden. Het project ’Schoon Belonen’ gaat dan van start.

Door Alieke Hoogenboom - 1-10-2016, 10:00 (Update 1-10-2016, 10:00)

Deelnemende scholen en verenigingen die drankpakken en plastic- en metalenverpakkingen inzamelen, krijgen daarvoor een geldbeloning.

Zo’n 80 gemeenten in Nederland doen al aan de campagne mee. Katwijk hoopt met deze methode van Stichting Nederland Schoon de hoeveelheid zwerfafval in de dorpen te verminderen.

Tien organisaties kunnen aan de proef van zes maanden deelnemen. De gemeente Katwijk heeft nog geen scholen en verenigingen geselecteerd, maar is met een aantal in gesprek.

Schoonmaakacties

Het is de bedoeling dat de deelnemers meedoen aan de landelijke Opschoonweek, lespakketten aanvragen en middels schoonmaakacties op hun eigen terrein en in de buurt afval gaan opruimen.

Ze krijgen een of twee containers en vuilniszakken van 240 liter, de inhoud van een afvalbak. De gemeente haalt de volle zakken bij de scholen en verenigingen op.

Het beloningssysteem werkt als volgt: op een strippenkaart wordt bijgehouden hoeveel volle vuilniszakken er worden ingeleverd. Eén stempel is drie euro waard. Voor een volle kaart zijn tien stempels nodig.

De gemeente gaat een aantal locaties aanwijzen die extra vervuild zijn. Deelnemers die deze plekken schoonhouden, kunnen extra geld verdienen.