Ook Noordwijkerhout krijgt een kindergemeenteraad

NOORDWIJKERHOUT - In navolging van Teylingen, Lisse en Hillegom krijgt ook Noordwijkerhout een jeugdgemeenteraad. Voor de eerste raadsvergadering van de kinderen, op 24 november, worden projecten gezocht.

Door Paul de Vlieger - 30-9-2016, 17:54 (Update 30-9-2016, 17:54)

In een jeugdgemeenteraad leren de leerlingen van groep 8 van de basisscholen in Noordwijkerhout en De Zilk hoe de politiek werkt. Ze krijgen van de ’echte’ gemeenteraad een budget van duizend euro waaraan ze zelf een bestemming mogen geven.

De kinderen gaan met elkaar in debat in de raadzaal. Raadsleden van Noordwijkerhout zijn daarbij hun coach. De jeugdgemeenteraad maakt uiteindelijk een keuze tussen een aantal projecten. De leerlingen kunnen zo zelf ervaren hoe de politiek werkt en dat je maar één keer je geld kan uitgeven. Net als bij de reguliere gemeenteraad zit burgemeester Gerrit Goedhart de kindergemeenteraad voor.

De jeugdgemeenteraad van Noordwijkerhout zoekt naar projecten van maximaal duizend euro. Verenigingen, maatschappelijke organisaties en ook inwoners die een leuk project bedenken met een maatschappelijk doel, kunnen zich tot 14 oktober melden bij de gemeente. Ideeën kunnen worden ingediend per e-mail (griffie@noordwijkerhout.nl" title="" target="_blank">griffie@ noordwijkerhout.nl) of per post (Kindergemeenteraad Noordwijkerhout, t.a.v. griffie, Postbus 13, 2210 AA Noordwijkerhout).

Het projectvoorstel moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo dient het project lokaal te zijn. Ook is de indiener zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van het project.