Vrouw gewond bij botsing tussen fietsers Noordwijkerhout

NOORDWIJKERHOUT - Een vrouw is zaterdagmiddag gewond geraakt toen ze op de Maandagsewetering in Noordwijkerhout in botsing kwam met een andere fietser.

Door Floris van Bodegraven - 1-10-2016, 13:51 (Update 1-10-2016, 14:24)

Beide fietsers reden op het fietspad ter hoogte van de Meeuwenlaan, waar ze in botsing kwamen met elkaar. De vrouw kwam hard op het wegdek terecht, terwijl de man over haar heen tuimelde en op haar terecht kwam.

De vrouw liep een flinke hoofdwond op en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.