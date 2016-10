Juf krijgt nieuw kapsel om kinderen met kanker te helpen

Taco van der Eb

WARMOND - Juf Lotte van basisschool de Waaier in Warmond heeft maandagmiddag dertig centimeter van haar haar laten afknippen. Dit doet ze voor stichting Haarwensen. Deze organisatie helpt in Nederland zo’n vierhonderd kinderen met kanker aan een pruik van echt haar.

De knipactie is een opmaat voor de zesde editie van Lopen tegen Kanker in Warmond waar aanstaande zondag zo’n 2000 lopers aan meedoen. Dit jaar is de stichting Haarwensen het hoofddoel. Die kunnen dan ook alle hulp gebruiken: een pruik kost ongeveer 1500 euro per stuk.