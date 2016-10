Zoektocht naar gezondste en mooiste bloem

Foto Jordy Kortekaas Sjoukje Heimovaara in de kassen van Rijsenhout waar het zoeken is naar een ‘niet geheime’ bloemkruising. ,,Zoeken naar een bloem die in Nederland én op een berg in Colombia goed groeit.’’

DUIN- EN BOLLENSTREEK - De Duin- en Bollenstreek is al decennialang een belangrijke wereldwijde leverancier van bloembollen en snijbloemen. Die positie hebben telers en exporteurs niet zomaar bereikt, maar te danken aan constante evaluatie en vernieuwing. LeidschDagblad duikt de wereld in van landbouwinnovatie en onderzoekt elke week een innovatief of vernieuwend initiatief. Voor de aflevering van vandaag nemen we een kijkje bij de laboratoria van Royal Van Zanten.

Door Roza van der Veer - 4-10-2016, 10:48 (Update 4-10-2016, 10:48)

In de sla, komkommers en tomaten is het al gebruikelijk. Chromosomen van planten worden...