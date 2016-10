Vaart achter impuls Oosterduinsemeer

archieffoto hielco Kuipers Het Oosterduinsemeer in Noordwijkerhout.

NOORDWIJKERHOUT - Noordwijkerhout wil meer vaart maken met de ’revitalisering’ van het het Oosterduinsemeer. De plas moet aantrekkelijker worden als recreatiegebied. Maar ondanks dat daar al jaren plannen voor zijn, komt er tot nu toe weinig van terecht.

4-10-2016

Eigenaar schrijft plas nog niet af voor zandwinning

Dat gaat echter veranderen, verzekert verantwoordelijk wethouder Henri de Jong. Hij verwacht dat in 2017 de plannen fasegewijs kunnen worden uitgevoerd. Het is onder andere de bedoeling dat er een doorvaart voor pleziervaartuigen komt naar de Leidsevaart en een wandelpad rond het meer. Ook moet er aan de oevers meer natuur worden toegevoegd.

Volgens De Jong is de belangrijkste reden dat de recreatieve herontwikkeling niet van de grond komt het feit dat de eigenaar het Oosterduinsemeer niet volledig wil opgeven als zandwinningsgebied. Het meer is van de Hillegomse steenfabriek Xella. Het bedrijf wint nu zand in het Valkenburgse Meer, maar verwacht dat daar over een kleine twintig jaar een einde aan komt. In dat geval hoopt het bedrijf na 2035 weer te kunnen uitwijken naar Noordwijkerhout.

Volgens het geldende bestemmingsplan is zandwinning in het Oosterduinsemeer overigens niet meer mogelijk. Maar bestemmingsplannen kunnen altijd worden gewijzigd. ,,Xella wil die deur op een kier houden en houdt zijn teen ertussen’’, zegt wethouder De Jong.

Het streven van Noordwijkerhout is er nu op gericht om in onderhandelingen met de steenfabriek tot een ’én-én-constructie’ te komen. De Jong: ,,Dus enerzijds onze revitaliseringsplannen doorzetten, maar zodanig dat dit eventuele zandwinning na 1935 niet in de weg staat.’’