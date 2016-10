Strafverdubbeling voor Poolse kopschoppers geëist

DEN HAAG/NOORDWIJK - Drie Polen die in 2013 voor het kopschoppen van een landgenoot in Noordwijk een jaar celstraf kregen van de Haagse rechtbank, moeten daarvoor in de plaats nu twee jaar cel krijgen.

Door Hans Hemmes - 4-10-2016, 10:51 (Update 4-10-2016, 10:51)

Het Openbaar Ministerie sleepte het drietal in hoger beroep naar het Haagse gerechtshof waar ze die strafverdubbelingseis om de oren kregen. De aanklager: „Dit was een heel gemene eigenrichting, het slachtoffer dacht dat zijn laatste uur had geslagen.”

De drie beschonken Polen (30, 31 en 37) schopten en sloegen op 27 maart 2013 een andere bewoner van het Noordwijkse ’Polenhotel’ Zeezicht een gebroken kaak en neus. Hij bleef bloedend achter op de Koningin Astrid Boulevard.

Aanleiding voor de kloppartij was een kleine schuld die het slachtoffer had aan een vierde verdachte, een oud-politieman (47), eveneens uit Polen. Deze werd destijds tot 10 maanden cel veroordeeld, omdat hij zelf niet aan het schoppen mee zou hebben gedaan. Volgens het OM moet deze oud-politieman nu in hoger beroep twaalf maanden cel krijgen.

Een van de Polen verklaarde via een tolk dat hij zich zo schaamt dat hij zijn ouders niet onder ogen durft te komen. „Schaamte is de ergste straf.’’ Zijn advocaat rekende voor dat er 1167 dagen verstreken zijn na de eerste rechtszaak. „ Mijn client heeft al die tijd in de rats gezeten.’’

Alle Polen hebben de door de rechtbank opgelegde straffen al uitgezeten. Maar als het hof de nieuwe eisen straks volgt, moeten ze terug het gevang in in. Het hof doet op 12 oktober uitspraak.