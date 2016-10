Gedeelde liefde voor buiten zijn en de natuur

foto joost bouwmeester Marijke Hollander en Lex Burgel: ,,Genieten van de sereniteit van de natuur en liefst met een kwinkslag, dat is ons motto.”

Om de week portretteert de Noordwijkse natuurfotograaf en -kenner Joost Bouwmeester in woord en beeld mensen die een passie hebben voor natuur. Vandaag: de natuurgidsen Lex Burgel en Marijke Hollander.

Door Joost Bouwmeester - 5-10-2016, 11:00 (Update 5-10-2016, 11:00)

„Thuisblijvers hebben altijd ongelijk, ook al sta je te soppen in je schoenen”, zeggen Lex Burgel en Marijke Hollander. De twee energieke zeventigers uit Oegstgeest verzetten voor het IVN (Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid) veel natuurgidswerk in deze streek. „Kennis delen is fantastisch.”

Sinds 1971 zijn Burgel en Hollander een echtpaar. Beiden waren...