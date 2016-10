Opnieuw pleidooi voor behoud Visserijschool

Hielco Kuipers Fotoprodukties Rapport ’Behouden vaart voor de Visserijschool’ is een pleidooi voor het karakteristieke gebouw in Katwijk aan Zee.

KATWIJK - Niet de cultuurhistorische waarde van de Visserijschool in Katwijk aan Zee staat telkens ter discussie, maar wat voor woningen in het pand op de hoek van de Sluisweg en Rijnmond moeten komen. Dat is niet hoe het moet zijn, vindt een groep betrokken Katwijkers. Met het rapport ’Behouden vaart voor de Visserijschool’, dat deze week aan wethouder Jacco Knape is overhandigd, hoopt het samenwerkingsverband de Katwijkse politiek te overtuigen.

Door Alieke Hoogenboom - 5-10-2016, 8:15 (Update 5-10-2016, 8:15)

Willem van der Plas van Behoud Maritiem Verleden Katwijk en Leo...