Noordwijk in de plus

NOORDWIJK - De gemeente Noordwijk verwacht het jaar met een financiële plus van ruim een ton af te sluiten.

Door Peter van der Hulst - 5-10-2016, 16:59 (Update 5-10-2016, 16:59)

Uit de najaarsnota blijkt dat de badplaats op 1 augustus een positief resultaat van 124.827 euro heeft. In het voorjaar was het saldo nog 90.837 euro negatief. Het gemeentebestuur verwacht het jaar uiteindelijk met een plus van 105.700 euro af te kunnen sluiten. Die, in vergelijking met de najaarsnota, lagere uitkomst komt doordat uitgaven voor de pendelbus, onderzoeken naar bestemmingsplan Zeewaardig en toekomst van De Grent en het maken van een maquette nog moeten worden meegenomen.