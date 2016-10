Familieruzie bij Parlevliet om 122,5 miljoen euro

DEN HAAG/KATWIJK - Binnen de Katwijkse familie Parlevliet is ruzie ontstaan over meer dan honderd miljoen euro en een belang van 25 procent in het grootste visbedrijf van Nederland, Parlevliet en Van der Plas (P&P). Diederik (Diek) Parlevliet eiste gisteren in een kort geding dat zijn broer Nico Parlevliet diens certificaten - die een kwart van het bedrijf vertegenwoordigen - aan hem overdraagt voor het bedrag van 122,5 miljoen euro.

Door Roy Hazenoot - 5-10-2016, 17:00 (Update 5-10-2016, 17:00)

Volgens Diederik Parlevliet, CEO van het Katwijkse bedrijf, is hij dat in...