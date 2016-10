Duinlandschap rondom nieuw zwembad in Katwijk

Ontwerp Frans Boots Het ontwerpvoorstel voor de buitenruimte van het nieuwe zwembad.

KATWIJK - Honderd parkeerplekken aan een kronkelweg en daar omheen veel groen, een grote heuvelige kinderspeelplek en een marktplein met een stenen patroon. Het eerste ontwerp voor de ruimte rondom het nieuwe zwembad in Katwijk aan Zee ligt op tafel.

Door Alieke Hoogenboom a.hoogenboom@hollandmediacombinatie.nl - 5-10-2016, 17:26 (Update 5-10-2016, 17:26)

,,Ik wil de sfeer van het Katwijkse duinlandschap zoveel mogelijk laten terugkomen’’, zei architect Frans Boots dinsdagavond tijdens de presentatie van het ontwerp. Als zijn plan doorgaat, ondergaat de omgeving een flinke metamorfose. Voor het zo ver is, moet de gemeentelijke projectgroep berekenen of zijn plan mogelijk is binnen het budget van 1,2 miljoen euro. Het marktplein en de speelplaats vallen namelijk niet binnen dat bedrag.

Geen bomenrij

Een ontspannen en open omgeving met hoogteverschillen en veel natuurlijke kleurtinten, is hoe Boots zijn ontwerp omschrijft. Hij wil onder meer dat vanaf de weg meer zicht op het zwembad komt. ,,Het wordt niet kaal, maar wel een stuk opener.’’ Boots ziet bomen om die reden liever in groepjes bij elkaar, dan in gesloten rijen. De enorme populieren aan de Piet Heinlaan mogen wat hem betreft weg. ,,Daarvoor kunnen kleinere bomen, lage struiken en helmgras in de plaats komen.’’

Voor de kinderspeelplaats vindt hij hoogteverschillen belangrijk. ,,Dat maakt zo’n terrein vanzelf al aantrekkelijk om te spelen. Ik wil niet dat het slechts een optelsom van toestellen wordt.’’ In zijn ontwerp is ruimte voor een klimboom, trampoline, boldermuur, huppelplaten en zandbak. Een voetpad door de speelplek moet de Zeeweg met de Piet Heinlaan verbinden.

Kabeltruien

Op het marktplein legt hij het liefst makkelijk schoon te houden klinkers neer. ,,Een donkere en zandkleurige steen waarmee een patroon wordt gemaakt.’’ Geïnspireerd is hij door het patroon van de kabeltruien die vroeger door Katwijkse vissers werden gedragen. Op het plein is verder plek voor een basketbalpaal en voetbaldoel. Boots gaat nog met de kooplieden in gesprek over de inrichting.

Vanuit de zaal ontving de ontwerper al wat kritiek op zijn plan. Zo ziet een buurtbewoner het niet zitten dat er in zijn ontwerp geen hek om de speelplek komt. Hij is bang dat hangjongeren de plek innemen. Ook zorgen over parkeren en het zicht vanuit de huizen op het geheel werden geuit.

Planning

Het zwembad blijft tijdens de bouw open. In november start aannemer Olco-Sportsphere met de werkzaamheden en sloop van het buitenbad. In het voorjaar van 2018 gaat het nieuwe bad open. Pas dan wordt het ’oude’ binnenzwembad gesloopt en de omgeving ingericht.