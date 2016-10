Vrouw raakt buiten bewustzijn na val op fietspad in Lisse

LISSE - Een vrouw is woensdagmiddag ten val gekomen op het fietspad op de Nassaustraat in Lisse.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van de afslag naar de Wilhelminastraat. De vrouw is enige tijd buiten bewustzijn geweest.

Even later, toen de hulpdiensten arriveerden, kwam ze weer bij. Daarna is de vrouw gebracht naar het ziekenhuis in Hoofddorp.