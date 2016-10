Rubberen korrels op kunstgras maken voetbalclubs in Leidse regio angstig

LEIDEN - De schrik zit er goed in bij voetbalclubs in de Leidse regio. Ze maken zich zorgen over rubberen korreltjes in kunstgrasvelden.

Door Liza Janson - 6-10-2016, 19:00 (Update 6-10-2016, 22:02)

'Je verwacht dat het gedegen onderzocht is'

Zembla berichtte woensdagavond over rubbergranulaat in kunstgrasvelden, gemaakt van oude autobanden. Wetenschappers zeggen in de uitzending dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nooit goed heeft onderzocht of je kanker van de korrels kunt krijgen als ze in je lichaam terecht komen.

Een groot aantal clubs in de regio heeft velden met deze korrels. ,,Ja, we maken ons zorgen, zeker voor de jeugd. We volgen de ontwikkelingen en kijken welke stappen we nemen’’, zegt voorzitter Ed Immink van VV Leiden. Ook de Leidse club DoCos is ongerust.

,,Ik ben ervan geschrokken’’, reageert Erik Diks van DoCos. ,,Ik wist wel dat er iets speelde, maar dat het zo erg was, had ik niet verwacht.’’ De club is binnenkort van plan om weer een nieuw kunstgrasveld aan te leggen. Rubber komt er niet meer in, zegt Diks stellig. ,,Het moeten kurkvelden worden, we willen geen risico nemen.’’

’Kurkveld’

S.V. Hillegom was vier jaar geleden één van de eerste clubs in Nederland met zo’n alternatief ‘kurkveld’. In plaats van rubberen korrels, wordt hier kurk ingestrooid.

,,Dat hebben we uit duurzaamheidsoogpunt gedaan, maar ook omdat rubber warm wordt en stinkt. Daarnaast zien de velden er met kurk natuurlijker uit’’, zegt voorzitter Han den Hof. In navolging van Hillegom besloot ook Van Nispen uit De Zilk een kurkveld aan te leggen.

,,Het had veel voeten in de aarde, want het werd veel duurder, zo’n 100.000 euro meer. Toch hebben we tegen de gemeente gezegd dat we perse kurk wilden, want het had voordelen’’, zegt voorzitter Tino de Groot. Gezondheidsrisico’s speelden destijds nog geen rol bij de keuze. ,,Maar achteraf gezien ben ik heel blij dat we niet voor rubber hebben gekozen.’’

Groepsapps

Niet alleen clubs, ook ouders van voetballende kinderen maken zich zorgen. In groepsapps zijn de rubberen korrels onderwerp van gesprek. Leidenaar Robert Toret heeft een zoon van 11 die al jaren op het ‘rubberen’ kunstgras voetbalt.

Het nieuws verbaast hem. ,,Je verwacht dat het gedegen onderzocht is.’’ Toret geeft training aan het team van zijn zoon. ,,Als het kan zou ik de komende tijd liever op gras trainen. Ik krijg er een naar gevoel bij, zeker nu het veld net weer bezaaid ligt met die korrels.’’

Gemeente

Katwijke voetbalclubs willen over het rubbergranulaat in gesprek met de gemeente. ,,Verder houden we als bestuur uiteraard de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten’’, schrijft Quick Boys op haar website. DoCos en Roodenburg uit Leiden hebben vragen gesteld aan de gemeente.

,,Of de gemeente het veilig acht’’, wil voorzitter Raymond Keur van Roodenburg weten. Gemeente Noordwijk laat weten dat er op Noordwijkse velden geen rubbergranulaat is gebruikt.

Vooralsnog zien de voetbalclubs en de KNVB nog geen aanleiding om de velden niet meer te gebruiken. Wel wil de KNVB dat het RIVM de bevindingen in Zembla zorgvuldig bekijkt en indien nodig vervolgonderzoek doet. Volgens het RIVM loopt er al onderzoek op Europees niveau.

,,Maar op basis van wat wij weten brengt spelen op kunstgras geen gezondheidsrisico met zich mee’’, zegt een woordvoerder.