Vriendinnen gaan vrijuit na straatgeweld in Lisse

Foto ANP

DEN HAAG/LISSE - De twee vriendinnen (20 en 24) uit Voorschoten en Noordwijk zien zichzelf niet als verdachten maar als slachtoffer van het straatgeweld op de Fazantstraat in Lisse op 6 maart dit jaar. Het was niet hun schuld dat de stapavond uit de hand liep, zeggen ze tijdens de strafzitting in Den Haag. De rechter spreekt ze vrij.

Door Jan Jaap Broekhuijsen - 6-10-2016, 21:43 (Update 6-10-2016, 22:15)

,,Het had een leuke stapavond van een groepje vriendinnen in Lisse moeten worden, maar het werd een drama’’, vertelt advocaat Kate Lans tijdens de zitting namens beide vrouwen.

De 24-jarige vriendin uit Noordwijk kreeg in de Fazantstraat mot met een andere vrouw. Die kon het niet hebben dat ze iets zei tegen haar vriend. Een worsteling volgde waarbij de Noordwijkse aan het haar zou zijn getrokken en op de grond werd gesmeten.

Haar vriendinnen kwamen verhaal halen toen ze hoorden dat hun vriendin was mishandeld. Een tweede opstootje volgde, waarbij de vriend van de vrouw ook geweld gebruikt zou hebben.

Knock-out

De 20-jarige verdachte uit Voorschoten zou ook rake klappen gekregen hebben van het stel. ,,Op het eind ging ik knock-out in een voortuin”, vertelt ze de rechter.

Het openbaar ministerie meende dat beide vrouwen ook geweld hebben gepleegd en wilde ze een officiële waarschuwing geven. De vriendinnen vrezen dat ze daardoor problemen krijgen bij sollicitaties, terwijl ze overtuigd zijn van hun onschuld. Daarom laten ze het op een rechtszaak aankomen.

Klap

De officier van justitie vindt op de zitting ook dat de 24-jarige Noordwijkse vrijuit moet gaan. Ze zou zich alleen maar hebben verdedigd. Tegen de 20-jarige vriendin uit Voorschoten eist de aanklaagster nog wel een voorwaardelijke geldboete van 250 euro. Ze zou een klap hebben uitgedeeld.

De rechter is daar niet van overtuigd en spreekt haar ook vrij. Het agressieve stel is nog niet van de straatruzie af. Advocaat Kate Lans eist van het openbaar ministerie dat het paar ook voor de strafrechter moet verschijnen.